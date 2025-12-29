新北男子社群PO「張文祭奠」喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾下場出爐

即時中心／徐子為報導



19日爆發台北捷運隨機攻擊案後，正值全台風聲鶴唳，草木皆兵之際，一名新北市34歲無業黃姓男子本月25日在社群貼文「張文祭奠」，內容竟提到「想發動戰術恐攻可以交流」，被屏東里港警方網路巡邏發現；屏檢今（29）天訊後，以涉恐嚇公眾罪嫌，諭知黃男8萬交保。





屏東里港警方查出，無業34歲黃姓男子，25日在其位於新北市租屋處，在社群平台Threads社群平台發文，標題為「張文祭奠」，內容包括「孤狼不止，張文不死」、「希望下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發動戰術恐攻也可以跟我交流」等訊息。



屏東里港警分局執行網路巡邏發現黃男社群貼文，立即報請屏檢「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官偵辦，鎖定黃姓嫌犯於新北市租屋處，昨（28）日將其逮捕到案，查扣犯案手機1支等證物，移送法辦。



檢察官今訊問後，認黃嫌涉犯恐嚇公眾罪，諭令以8萬元交保，並要定期向指定派出所報到，且禁止散布恐嚇公眾的言論。



檢方也呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證的訊息。

屏東縣里港警分局執行網路巡邏時發現有網友在社群發表標題為「張文祭奠」動態，28日在新北市逮捕34歲黃姓嫌犯。（圖／民視新聞翻攝）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

