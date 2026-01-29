新北男家門口宰殺果子狸 民眾嚇壞：沒有頭…動保處要查了

新店一名男子在家門口宰殺果子狸，嚇壞路過民眾。讀者提供、資料照片



一名網友日前在Threads分享恐怖經歷，稱在新店市區看見疑似有民眾在大門口殺狗，完全不在意路過民眾的眼光，網友仔細一看小狗已經「沒有頭」，當場嚇壞報警處理。警方到場後，確認民眾宰殺的是果子狸，動保處也要進一步調查，若調查屬實最高可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

這名網友日前於社群平台Threads上發文指出，25日下午2時許行經新北市新店區中正路418巷附近時，看見一名男住戶光天化日在一樓車庫門口宰殺動物，他原本以為自己看錯，沒想到折返回去時該動物已經沒有頭，只剩身軀。網友嚇得趕緊報警處理，沒想到警方獲報到場後，該戶竟解釋「是在殺果子狸」。

廣告 廣告

貼文曝光後，大批網友紛紛撻伐「果子狸是野生動物也不行吧」、「一定會有報應」、「真的好噁、千萬不要放過這個人」。對此，新店分局表示，當天警方到場後，56歲的住戶謝男供稱在宰殺果子狸，並從冰箱拿出一包白肉（無法判斷何種動物），後續通知動保處前往處理。

動保處也回應，果子狸為一般野生動物，非基於學術研究或教育目的，獵捕違反《野生動物保育法》第17條第一項規定，依同法第49條第1項第1款最高可處30萬元罰鍰。另外，依《動保法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，宰殺動物違反前揭規定，依同法第25條第1款處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

馬祖大橋「經費390多億、每天幾百人用」 張景森轟：已超越史詩級荒謬