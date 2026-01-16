新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命

許妻在路邊攔停警車。（圖／翻攝畫面）





新北市保大警方日前巡邏途中，行經板橋區中正路自強陸橋時，見到一對夫妻站在路邊，妻子突然攔車求救，一問之下這才發現，疑因近日氣溫寒冷，陳姓丈夫突發身體不適，原想在路口招計程車，卻遲遲等不到，無計可施下這才攔下警車，警方見狀立刻駕駛巡邏車沿途鳴笛護送，將原本需要10分鐘的路程，縮短至3分鐘就火速趕抵亞東醫院，而陳男在抵達醫院時，對警方的暖心協助感激不已，虛弱地勉強擠出「謝謝」2字。

新北市保大警方表示，63歲陳姓男子週二（13日）晚間10時許，疑因氣溫寒冷，突發身體不適，出現盜汗、四肢癱軟等症狀，許姓妻子攙扶著丈夫走到中正路自強陸橋旁，原想攔計程車前往醫院，未料，苦等多時卻始終等不到計程車。

警方詢問事發經過。（圖／翻攝畫面）

於此同時，正巧新北保大警員巡邏路過，許婦見狀連忙招手攔車，而警方在了解來龍去脈後，當機立斷向上回報此事後，隨即鳴笛閃燈，護送夫妻倆前往板橋亞東醫院，原本10分鐘路程，縮短至3分鐘就火速抵達醫院急診室大門，警員後續攙扶陳男坐上輪椅時，陳男更以虛弱的語氣，勉強擠出「謝謝」兩個字，讓寒冷的深夜多了一份溫暖。

陳男以虛弱的語氣，勉強擠出「謝謝」兩個字。（圖／翻攝畫面）

