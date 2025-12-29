新北男工地貪杯酒駕！警送他19罰單 最高罰29萬

警方逮捕黃嫌。（圖／翻攝畫面）





新北市三重警分局昨天（28日）晚間巡邏途經大同南路、環河南路口時，發現一部車駕駛過程左右晃動不穩，研判可能是酒駕或毒駕，於是上前盤查，未料，車內黃姓駕駛卻假意配合受檢，卻趁警方不注意加足油門逃逸，三重警方通報線上警力攔截圍捕，7分鐘內迅速在中正北路540巷一處工廠前攔下黃男，發現他滿身酒味，測得酒測值0.50mg/l，詢後依公共危險罪嫌移送法辦，另拒檢逃逸期間，也多次違規，被警方連開19張罰單，最高總罰鍰高達新台幣29萬餘元。

據了解，41歲黃姓男子平時無業，居無定所的他，依靠父親的轎車作為代步工具，昨天（28日）在工地喝酒後，晚間9時許仍執意駕車返回居住的旅館，行經大同南路、環河南路時，由於不勝酒力，駕車左右搖晃，引起巡邏經過的三重分局警員注意，上前攔查。

警方對黃嫌實施酒測。（圖／翻攝畫面）

黃嫌自知酒駕上路，因此假意停靠路邊配合警方受檢，隨後趁警方下車之際，隨即加足油門逃逸，沿途在三重街頭亂竄，更多次紅燈右轉、闖紅燈、轉彎未打方向燈、跨越雙黃線等交通違規。

三重警方在後尾隨追趕，最終黃嫌開進中正北路540巷的死巷中，最終停在一處工廠前束手就擒，後續被警方壓制在地，施以酒測後，酒測值0.50mg/l，當場將他逮捕，詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方後續也針對他拒檢逃逸期間多次違規行為，依照《道路交通管理處罰條例》開罰，總計開出19張罰單，最高總罰鍰高達新台幣29萬餘元。

警方對黃嫌拒檢逃逸行為分別開出19張罰單：

1、《道路交通管理處罰條例》60條-拒檢逃逸1件

2、《道路交通管理處罰條例》53條-紅燈右轉3件

3、《道路交通管理處罰條例》53條-闖紅燈5件

4、《道路交通管理處罰條例》42條-轉彎未打方向燈1件

5、《道路交通管理處罰條例》45條-跨越雙黃線2件

6、《道路交通管理處罰條例》43條-任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道1件

7、《道路交通管理處罰條例》45條-遇停標字之交岔路口，不依規定停讓3件

8、《道路交通管理處罰條例》42條-變換車道未打方向燈2件

9、《道路交通管理處罰條例》35條-酒駕1件

警方對黃嫌開出19張罰單。（圖／翻攝畫面）

