新北男性侵哈士奇玩偶 主人見它「屁屁被挖洞」怒提告

新北市一名陳姓男子去（2025）年5月於一處公寓頂樓，看到一隻哈士奇造型的玩偶，竟起了歹念，徒手破壞該玩偶後，戴上保險套對其逞慾，犯行結束後拿起一旁的衣物清潔，接著再隨意丟棄。哈士奇玩偶及衣物的主人發現後，憤而提告，近日法院判決出爐，陳男犯毀損他人物品罪，處拘役40日，可易科罰金。

判決書指出，事發在去年5月22日晚間6時許，陳男於新北市一處公寓頂樓，徒手將鄰居所有、放置於該處的大型哈士奇狗狗造型玩偶之屁股下面挖了一個洞，並戴上保險套，對該隻哈士奇玩偶發洩生理需求。逞慾完後，陳男又拿起同一人所屬的衣物，進行洩慾及清潔、擦拭身體，使用時間相當短暫，結束後，陳男隨意將這些物品棄置於頂樓的鴿舍底下。

哈士奇玩偶及衣物的主人發現後，憤而報警處理，然因陳男並非於主人面前做出上述舉動，也沒有偷竊之嫌，因此強制猥褻及竊盜罪不起訴，最終僅以毀損財物罪起訴。

新北地院審理，陳男與物品主人達成和解，但至今未繳付賠償金，經綜合考量，依毀損他人物品罪，處陳男拘役40日，如易科罰金，每日以新台幣1千元折算。全案可上訴。

