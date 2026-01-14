新北男投資虛擬幣死守3百萬！與車手扭打爆車禍 警連逮3嫌

警方帶著曾嫌進到所屬的數位科技公司查緝逮捕另外2名同夥。（圖／翻攝畫面）





新北市一名莊姓男子誤入虛擬貨幣詐騙，昨天（13日）下午帶著3百萬現金，前往新店區捷運七張站，坐上詐騙車手的車準備要交付投資款項，未料，一上車就被後座的車手勒住頸部，扭打過程中，導致車輛失控自撞，後續轄區新店警方調閱監視器，發現是起詐騙案件，而2車手後續搭乘現場接應的同夥車輛逃逸，擴大追查後，昨天晚間循線前往中和中山路一處公司，逮捕陸姓車手、曾姓監控手以及劉姓監控手，目前仍有一名車手在逃，警方也已鎖定身分積極查緝中。

廣告 廣告

據了解，新店警分局昨天（13日）下午2時許接獲報案，七張捷運站傳出一部租賃車失控撞上路邊騎樓梁柱的車禍事故，趕抵現場時，卻發現駕駛與後座乘客跑了，只留下坐在副駕駛座的33歲莊姓男子捧著3百萬現金留在現場，見莊男身體多處擦挫傷，協助他就醫後，將他帶回派出所釐清事發經過。

詐團2車手與莊姓被害人爆發拉扯，導致車輛失控撞上路邊騎樓梁柱與號誌。（圖／翻攝畫面）

警方後續了解，莊男透過社群軟體，與人相約要投資虛擬貨幣，依照對方指示，帶著3百萬現金來到七張捷運站，才剛坐上租賃車，就被後座男子勒住頸部，他因此與駕駛爆發拉扯，車輛才會失控，而警方進一步檢視，赫然發現是典型的虛擬貨幣投資詐騙。

新店警方調閱監視器發現，2車手撞車後隨即棄車逃逸，跳上接應同夥的車輛離去，警方後續擴大追查，掌握該詐騙集團據點位於中和中山路一處數位科技有限公司中，循線上門查緝，一舉逮捕當時負責開車的22歲陸姓車手、負責租車的25歲曾姓監控手以及負責開車接應的30歲劉姓監控手，至於從後座勒住莊姓被害人頸部的車手則仍在逃，警方已鎖定身分積極查緝中，全案將朝傷害、詐欺等罪嫌偵辦。

曾嫌逃逸畫面。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北人看過來！農曆年這3天停收垃圾 增設70收運站

三峽公車司機輾斃犬隻！沒下車直接跑了 下場曝光

三重街友「穴居」中興橋 被發現陳屍床上多時

