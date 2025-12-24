新北男拉K拉到睡死車上！害車流嚴重大回堵 下場慘了

警方逮捕林嫌。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲警方昨天（23日）晚間接獲報案，五股中興路二段182巷上，有小貨車停在路上，駕駛趴睡在方向盤上疑似需要援助，更因此導致車流嚴重回堵，警方獲報派員迅速趕到現場查看，赫然發現車內的林姓男子鼻孔處有不明粉末，隨後更在副駕駛座與排檔桿凹槽處發現K他命，當場將他逮捕，依毒品、公共危險（毒駕）移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》開罰，將吃上新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，當場移置車輛並吊扣駕照1至2年。

據了解，40歲林姓男子昨天（23日）晚間7時許，在自己的貨車上施用了K他命後駕車上路，途經五股區中興路二段182巷時，疑因離合器操作不當導致車輛晃動熄火，林男隨後也趴在方向盤上昏睡，導致後方車流嚴重回堵。

監視器錄下林嫌睡死在車上，導致車流回堵。（圖／翻攝畫面）

蘆洲分局延平派出所警員獲報趕到現場查看，叫醒林男時，發現他面露呆滯，鼻孔處還有疑似毒品的不明白色粉末，後續警方將林男請下車，將車輛移置到安全處時，意外發現車內排檔桿凹槽處及副駕駛座上有K他命粉末及1小包K他命，當場將他逮捕。

林嫌坦承上路前曾施用K他命，經使用唾液毒品快篩試劑呈K他命陽性反應，詢後依毒品、公共危險（毒駕）移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》第35條規定開罰，將依將吃上新台幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，當場移置車輛並吊扣駕照1至2年。

警方在車上查獲毒品。（圖／翻攝畫面）

