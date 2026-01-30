新北男拒檢狂飆連續違規還欲撞警 新北警開罰4萬扣照

警方攔查白車。（圖／翻攝畫面）





新北市海山分局警方昨天（29日）晚間，巡邏途經三民路二段時，發現一部轎車形跡可疑，而當警方正準備上前盤查時，駕駛竟加速衝撞逃逸，警方當下嘗試以警棍破窗，但由於燈號轉為綠燈，加上人潮眾多，警方深怕追捕會影響到往來人車安全，因此調閱車籍資料後，通知駕駛到案說明，將朝公共危險罪偵辦，另針對交通違規部分開罰新台幣4萬1900元。

據了解，這部白色轎車，昨天（29日）上午6時許，行經板橋三民路二段時，埔墘派出所警員正巧巡邏經過，發現白色轎車形跡可疑，準備趨前盤查時，對方卻拒檢更作勢衝撞，警方見狀連忙閃避。

廣告 廣告

由於當下燈號正好轉為綠燈，車輛隨即加足油門往中和方向逃逸，警方考量當時車流眾多，深怕有追捕會影響到往來人車安全，便沿途違規闖紅燈、未依規定使用方向燈。

警方後續根據車牌追查，發現車主為莊姓男子，將依違反《道路交通管理處罰條例》第60條第1項、第43條第1項第1款、第53條第1項及第42條掣單告發，並吊扣其駕駛執照六個月，罰鍰總計41900元，目前已經通知他到案說明，全案將朝公共危險罪嫌偵辦。

警方攔查白車。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新莊醉漢路倒街頭！醫護好心關切竟險遭毆 警壓制管束

調解家寧一家再卡關！ Andy提訴求：張家王家一人一半

新店男家門口「斬首」果子狸 動保處說話了

