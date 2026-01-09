新北男持喪屍毒咬警遭壓制！ 女友愜意喝飲料看他被捕

警方壓制不願配合的林姓男子，至於曾姓女友則是相當配合地坐在一旁愜意喝著飲料。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲警方昨天（8日）傍晚巡邏發現一對雙載情侶，後座林姓男子原要抽電子煙，但一見到警方就收手，直覺可疑，攔停車輛時，只見林男口袋掉出「喪屍毒品」依托咪酯煙彈，又心虛撿回，立即要將他逮捕，扭打過程中，林男更張口咬傷警員，最終在大批警力聯手下，將林嫌壓制，詢後依毒品、妨害公務等罪嫌移送法辦，而曾姓女友則是相當配合地坐在一旁，邊喝飲料邊看男友被壓制，雖然身上並無違禁品，但經唾液毒品快篩檢測，呈安非他命陽性反應，仍被當場舉發新台幣1.5萬以上，9萬元以下罰鍰，並移置車輛。

據了解，29歲曾姓女子昨天（8日）傍晚5時許，騎車載著36歲林姓男友出門，途經蘆洲區民族路時，林男順手拿起喪屍煙彈就要吸食，一轉頭看到警察就在附近，心虛之下立刻將煙彈收起，但這個詭異舉動，卻讓警方察覺有異，攔停車輛要求受檢。

情侶倆下車受檢時，林男口袋內的喪屍煙彈突然掉到地板上，心虛之下連忙彎腰撿起，並往口袋裡面塞，意圖湮滅證據，此舉更讓警方起疑，立即要將他逮捕，雙方當場爆發扭打，過程中，林男更張口亂咬，導致一名警員小腿被咬傷，所幸支援警力迅速趕到，將林嫌上銬，後續在他內褲中查獲喪屍煙彈，後續將他帶回偵詢，並依毒品、妨害公務等罪嫌將林嫌移送新北地檢署偵辦。

至於曾姓女有則是相當配合，靜靜坐在階梯上看著男友跟警方扭打，更被網友目擊，愜意地喝起飲料，儘管接受女警搜身時，並未查獲任何違禁品，但她在進行唾液毒品快篩試劑篩檢時，檢測出安非他命陽性反應，仍被警方依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，開罰新台幣1.5萬元以上，9萬元以下罰鍰，並移置車輛，依法採尿送驗。

