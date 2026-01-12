新北男持雙刀攔車攻擊！身分起底…臉書滿滿大肌照

社會中心／張予柔報導



新北市金山區昨（11）日晚間驚傳一起持刀隨機攔車的驚悚案件，一名男子突然在街頭失控揮舞刀械，嚇壞周遭來來往往的路人，警方到場處理時還遭對方衝撞拒捕，最後開槍壓制才將人制伏。令人錯愕的是，嫌犯身分曝光後，竟被起底曾是北部夜場、派對圈小有名氣的專業表演者，還有「猛男界RAIN」的封號，舞台形象與犯案行徑形成強烈反差，引發外界譁然。





44歲翁姓男子晚間駕車停在金山街頭，手持雙刀隨機攔車揮舞，嚇得路過駕駛急忙閃避，場面一度陷入混亂。（圖／翻攝畫面）

44歲翁姓男子於11日晚間近8時，駕駛黑灰色皮卡車行經金山區環金路與中正路口、全家超商前時，突然停車下來，手持短刀與鐮刀站在馬路中央咆哮，隨機攔停來往汽、機車，並作勢揮刀攻擊，嚇得多名駕駛連忙閃避，現場一度陷入混亂。





警方獲報後火速出動，翁男拒捕駕車逃逸還衝撞警車，最後警方鳴槍示警，在萬里成功制伏。（圖／翻攝畫面）

警方接獲報案後立即啟動快打警力，翁嫌見巡邏車到場隨即上車逃逸，沿金山往萬里方向行駛，其間多次倒車、迴轉，甚至衝撞警車，行徑相當危險。警方在攔截過程中對空鳴槍1發示警，最終於萬里區台二線頂社路口成功圍捕制伏，5名員警在壓制過程中受到輕微擦挫傷，所幸無民眾傷亡。

翁男身分被起底，原來是曾有「猛男界RAIN」封號的表演者，過去靠健美身材活躍夜場，如今卻因街頭持刀失控，形象反差掀熱議。（圖／翻攝畫面）

隨著翁嫌落網後，其身分迅速在網路上被起底。他過去有「猛男界RAIN」的封號，活躍於北部夜場、派對、廟會及各類活動，憑藉健美身材與敢秀敢脫的舞台風格累積不少知名度。其社群平台上充斥健身與表演照片，經常僅穿著丁字褲或緊身三角褲，大方展現腹肌與胸肌。據《三立》報導，他過去一年最高曾演出超過600場，享受舞台上的掌聲與關注，與如今街頭失控、持刀攔車的形象形成強烈對比。

警方指出，翁姓嫌犯初步驗出毒品反應，已被依多項罪嫌移送偵辦，後續將進一步釐清犯案原因，警方也強調對危害公共安全的行為絕不寬貸。（圖／翻攝畫面）

警方表示，翁嫌初步檢測呈現毒品陽性反應，全案目前已依妨害公務、恐嚇公眾、公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，並將進一步釐清其犯案動機與精神狀態。警方也強調，任何危害公眾安全的暴力行為，均將依法嚴正處理，絕不寬貸。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

