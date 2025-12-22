新北男捷運三民高中站外喊「我有槍」 涉恐嚇公眾遭羈押

新北市35歲邱姓男子20日上午在蘆洲區捷運三民高中站外，大聲吼叫「我有槍」，並朝捷運出口方向移動，遭警方盤查，但邱男反抗造成員警手部受傷，被依現行犯逮捕送辦，新北地檢署21日晚間依涉犯恐嚇公眾等罪聲押獲准。另一名呂姓男子20日下午在三峽區持刀揮砍路邊車輛，並闖入加油站恐嚇人員，也遭檢方聲押。

35歲邱姓男子20日在台北捷運三民高中站外大聲吼叫「我有槍」，為避免民眾恐慌並危害公共安全，巡邏員警立即上前盤查，由於邱男情緒激動拒不配合，且作 勢攻擊，警方當場壓制逮人。（翻攝畫面／中央社）

台北市19日發生張文隨機攻擊案後，新北市一名邱姓男子20日上午在蘆洲區捷運三民高中站外大吼「我有槍」，為避免民眾恐慌，警方立即上前盤查。邱男在過程中攻擊員警，造成員警手部受傷，被依現行犯逮捕並移送新北地檢署。

新北地檢署21日晚間表示，訊問後認邱男涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，犯嫌重大，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押獲准。

另外一名新北呂姓男子20日下午2時許，在三峽區雙手各持一把菜刀揮砍路邊民眾車輛，並進入加油站營業室內恐嚇加油站人員、潑灑易燃液體，遭員警逮捕。

檢方21日深夜複訊後，認呂男涉犯刑法放火燒燬現有人所在建築物未遂、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

新北檢強調，絕不容忍造成公眾危害的暴力行為，必將嚴查速辦，維護社會安全。