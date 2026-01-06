新北男捷運站外喊「我有槍」 搶警棍傷員警遭起訴

（中央社記者曹亞沿新北6日電）新北市日前一名邱姓男子在蘆洲區捷運站外大喊「我有槍」，並在警方盤查過程中搶奪警棍，造成員警受傷。新北檢今天依恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪起訴邱男。

新北市1名邱姓男子去年12月20日上午10時許，在蘆洲區捷運三民高中站外大吼「我有槍」。巡邏員警立即上前盤查，邱男在過程中徒手搶奪員警手中警棍，造成員警受傷，當場被依現行犯壓制逮捕移送新北地檢署，並聲請羈押獲准。

檢方今天偵結，認邱男涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務、以及傷害等罪，向法院提起公訴。

新北地檢署強調，去年12月19日台北市發生隨機攻擊事件後，新北檢已成立「危害公眾攻擊應變小組」，針對危害公眾安全的暴力犯罪皆秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪。（編輯：林恕暉）1150106