新北男捷運站外喊「我有槍」 涉恐嚇公眾遭羈押

（中央社記者曹亞沿新北22日電）新北市邱男20日在蘆洲捷運三民高中站外高喊「我有槍」，盤查過程中還造成員警受傷，21日晚間依涉犯恐嚇公眾等罪，遭新北地院羈押。另持刀闖入三峽加油站的呂男也遭檢方聲押。

新北市1名邱姓男子20日上午在蘆洲區捷運三民高中站外大吼「我有槍」，因前一天才發生張文隨機攻擊案，為避免民眾恐慌，警方立即上前盤查。邱男在過程中攻擊員警，造成員警手部受傷，被依現行犯逮捕並移送新北地檢署。

新北地檢署21日晚間表示，訊問後認邱男涉犯刑法恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，犯嫌重大，且有反覆實施之虞，已向法院聲請羈押獲准。

另外1名新北呂姓男子20日下午2時許，在三峽區雙手各持1把菜刀揮砍路邊民眾車輛，並進入加油站營業室內恐嚇加油站人員、潑灑易燃液體，遭員警逮捕。

檢方21日深夜複訊後，認呂男涉犯刑法放火燒燬現有人所在建築物未遂、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

新北檢強調，絕不容忍造成公眾危害的暴力行為，必將嚴查速辦，維護社會安全。（編輯：何宏儒）1141222