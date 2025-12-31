新北男放話「想扮小丑殺人」 PO文隔日就被羈押慘變真小丑

北捷案後社會人心惶惶，劉男PO網稱想扮小丑殺人，遭檢方起訴。資料照片

新北市劉姓男子22日晚間7點多，利用北捷無差別攻擊案發生後，社會人心惶惶之際，在網路社群PO文，聲稱「我很想打扮成小丑殺人」，此言論遭桃園市刑警大隊知悉後，發文隔日即遭到拘提，移送地檢署複訊後遭聲押獲准，新北地檢署今偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴劉男。

27歲通緝犯張文在19日傍晚，接連在北捷台北車站、中山站南西商圈犯下無差別攻擊事件，並在犯案後墜樓身亡，共釀4死11傷慘劇，也讓社會瀰漫在不安的氛圍中，但在人心惶惶之際，劉男卻在22日晚間，於社群平台Dcard發文，聲稱「我確實想像張文一樣殺人」、「我很想打扮成小丑殺人，到現在只要心情不好就想殺人」等文字。

北捷案後，檢警為防範模仿效應，針對網路貼文、留言加強巡邏，劉男言論被桃園市刑大發現後，立即報請檢察官核發拘票，並由「危害公眾攻擊應變小組」專責檢察官指揮偵辦，發文隔日，警方立即找上門，將劉男拘提到案，並依發移送地檢署偵辦，檢察官複訊後，認其所為涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，罪嫌重大且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

新北地檢署今日偵查終結，認劉男發布的文字內容，具加害公眾及社群平台上見聞者生命、身體安全之方式，而心生畏懼，並對社會大眾為恐嚇行為，致生危害於公共安全及見聞者生命、身體安全，依《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪起訴劉男。



