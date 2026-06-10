新北男毒駕罰9萬竟賴帳！執行署扣押存款 秒找佛心老闆陪同求情

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記者莊淇鈞／新北報導

邱男在書記官（左）陪同下前往繳納欠款。（圖／翻攝畫面）

新北市1名50多歲邱姓男子，去年（2025年）4月間吸食安非他命及海洛因後，開車毒駕被查獲裁罰9萬元，但他分期繳納僅繳3個月共1.5萬元，就裝死不繳了，案件移送至法務部行政執行署新北分署後，執行官隨即核發扣押邱男銀行存款債權的命令，而邱男得知後，便在老闆兼友人陪同下前往分署說明，老闆幫忙解釋，邱男誤交損友才會染上毒癮，並說明他經濟上的困難後，分署同意讓邱男進行分期付款。

據了解，邱男去年4月間，曾在家施用了海洛因、甲基安非他命，2天後的清晨騎車行經板橋捷運府中站附近時，被警方查獲，當場扣得海洛因、甲基安非他命，尿檢結果均呈陽性。刑事施用毒品部分，檢方予以緩起訴處分，並應自費至指定醫療機構完成戒癮治療及必要毒品檢驗；毒駕部分，則被裁罰9萬元，吊扣駕照12個月及應參加道安講習，邱男後續辦理分期付款，但僅繳了3期就未再繳納，剩餘的7.5萬在今年4月間，移送至新北分署執行。

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新北分署寄發通知邱男，並查明邱男確實未按期續繳後，上週五（5日）才剛核發扣押銀行存款債權命令，邱男就在朋友兼老闆陪同下前來分署說明，由其朋友兼老闆陪同至新北分署，其老闆向書記官表示，義務人係交到毒友才染上毒癮，現其帶著義務人從事室內裝修業，需要工作一整天，晚上與同事共宿，不會亂跑。

老闆還說，邱男尚需自費在醫院接受戒癮治療，療程須1年6個月，現已快完成一半，義務人工作收入不豐，要負擔租金及分攤母親醫療費，因而申請辦理分期繳納。新北分署審酌義務人經濟狀況後，同意其分期繳納，當場並由其老闆代繳2.5萬元之第1期分期款項。

新北分署考量邱男經濟狀況後，同意他辦理分期付款，並當場由老闆代繳2.5萬的第一期分期款項。

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