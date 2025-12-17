新北男毒駕高速撞擊同性情侶！1人斷腿送醫幸無生命危險

新北市三重李姓男子毒駕，撞上過馬路同性情侶。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市三重區今日凌晨發生毒駕事故，58歲李姓男子駕駛自小客車於正義北路與龍門路口，未減速撞上1對同性情侶，造成46歲林姓男子右腳骨折、全身多處擦挫傷；29歲菲籍男子全身擦挫傷，警方到場驗出李男毒品陽性反應，依毒品、公共危險罪嫌送辦。

58歲李姓男子駕車沿著龍門路往正義北路方向行駛，行經路口未減速撞上過馬路的46歲林姓男子與29歲菲律賓籍男子，當場被夾在李男車輛與路邊貨車之間，導致林男右腳骨折及身體多處擦挫傷，菲籍男子全身多處擦挫傷，所幸意識清醒被送往醫院後並無生命危險。

警方到場後發現肇事李男神色恍惚，並於附近騎樓查獲已使用過的注射針筒，經使用甲基安非他命、嗎啡快篩試劑檢測呈現陽性反應，而李男唾液試劑檢驗也呈毒品陽性反應，酒測則無酒駕，李男坦承有吸毒，但對於車禍細節交代不清。

警方當場將李男逮捕並帶回警局製作筆錄，警詢後依毒品、公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。巧合的是，案發地點恰巧就是去年7月，殉職警員黃瑋震遭毒駕衝撞的路口。

