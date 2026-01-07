新北男毒駕！板橋車站前亂竄 警逮人怒開罰13萬

監視器錄下張嫌拒檢逃逸，騎在板橋車站前人行道逃竄。（圖／翻攝畫面）





新北市海山分局警方昨天（6日）深夜巡邏途經板橋民生路三段與四維路128巷口，發現一名張姓男子闖紅燈，還一邊手持在操作手機，隨即示意攔停受檢，未料，張男卻拒檢逃逸，警方見狀連忙通報線上警力攔截圍捕，最終在板橋火車站旁將張男攔下並壓制在地，後續經毒品唾液快篩發現呈陽性反應，詢後依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦外，張嫌拒檢逃逸期間闖紅燈、拒檢逃逸、危險駕駛等行為，警方一口氣開出22張罰單，將處新台幣13萬1300元罰鍰。

據了解，有詐欺前科的27歲張姓男子昨天（6日）深夜11時22分許，騎車沿著板橋區民生路三段行駛，行經四維路128巷口時，闖紅燈還邊低頭使用手機，引起巡邏經過的海山分局警方注意，隨即示意攔停受檢，未料，張男卻拒檢加速逃逸。

警方發現張嫌闖紅燈。（圖／翻攝畫面）

警方見狀隨即呼叫線上警力攔截圍捕，只見張嫌過程中，不斷違規變換車道、未依規定使用方向燈，甚至逆向更騎上板橋火車站的人行道，最終在大批警力攔截下，11時36分，在縣民大道與新站路口遭警方攔下並壓制在地。

海山警方雖未在車上發現違禁品，但使用毒品唾液快篩檢測，呈陽性反應，詢後依公共危險、毒品等罪嫌移送法辦外，張嫌拒檢逃逸期間闖紅燈、拒檢逃逸、危險駕駛等行為，警方依一口氣《道路交通管理處罰條例》開出22張罰單，將處新台幣13萬1300元罰鍰當場扣車並吊扣牌照2年。

警方壓制張嫌。（圖／翻攝畫面）

