新北男洗衣一時興起 自助洗衣店內DIY全都錄

記者莊淇鈞／新北報導

游男在自助洗衣店內DIY被拍下PO網。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區有1名游姓男子，前天（24日）凌晨5時許，到中泰路1間自助洗衣店洗衣，等待時竟竟掏出生殖器DIY手淫，有路過民眾發現，將畫面拍下PO網，警方網巡發現展開調查，今天（26日）上午循線將游男逮捕，詢後依妨害風化罪嫌送辦。有網友表示游男已經不是第1次在公開場合DIY手淫，被抓頂多《社會秩序維護法》，罰錢也沒錢繳，也是放出來。

游男手拿洗好的衣服離開自助洗衣店。（圖／翻攝畫面）

有網友在臉書社群PO出一段影片，畫面中可見新莊區中泰路1間自助洗衣店內，1名男子坐在店內椅子上，掏出生殖器旁若無人的DIY手淫，網友立即將畫面上傳臉書，並提醒附近民眾注意，新莊警方網路巡察發現後立即展開調查。

游男被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方調查後得知畫面是1名街友游男，今天上午發現游男走在路上，立即將他帶回偵詢，游男坦言因一時興起，才會在洗衣店內DIY手淫，警詢後游男被依妨害風化罪嫌移送新北地檢署偵辦。

有網友認出，游男時常出沒在新莊體育館附近，都會脫褲露鳥DIY，被警方逮捕後，頂多被《社會秩序維護法》裁罰，罰錢也沒錢繳，也是放出來。

新莊警分局也呼籲，公共場所為大眾共同使用空間，民眾應自律遵守法律與社會善良風俗，切勿於公共場所從事不當或不雅行為，警方對於任何妨害社會風化行為均採取「零容忍」態度，將持續加強查緝，維護市民安全與生活品質，如民眾目擊可疑、不雅或疑似騷擾情事，請立即撥打 110 通報，警方將迅速到場處置，全力守護市民。

