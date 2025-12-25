新北男滿身血跑大街求救 嫌犯被抓了！移送畫面曝光

吳男涉嫌砍人被逮。（圖／東森新聞）





新北市瑞芳區今（25）日一早7時許發生砍人案，3名男子疑似毒品糾紛，相約談判，過程中卻起了衝突，其中一名林姓男子被刀刺傷，滿身血跑到大街上求救，送醫救治。稍早警方逮捕涉嫌持刀傷人的吳姓嫌犯，經訊問後移送檢方偵辦。

據了解，林男一早一拐一拐地走在大街，定經一看才發現，腹部竟遭人刺傷，鮮血直流，一度意識模糊、陷入休克，鄰居見狀趕緊報案處理，將林男送往基隆長庚急救。

當時嫌犯已經逃走，警方循線追查，於上午10時許逮捕一名吳姓男子，吳嫌辯稱，刀具是林男自己帶的，只是在衝突過程中不慎刺傷。據悉遇刺的林男為毒品列管人口，雙方疑似因毒品、債務問題發生衝突。詳情仍待進一步調查。

林男腹部被刺傷上街求救。（圖／東森新聞）

