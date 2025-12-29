新北男無照又毒駕「逆向直直衝」 騎士慘被撞飛多處骨折

新北市板橋區又傳毒駕肇事！30歲黃姓男子前（27）日下午駕駛租來的小轎車，逆向行經板橋區溪頭街，但車輛不明原因失控偏移，旋即往前追撞1名暫停在路邊的蔡姓機車騎士之後，車輛又往前推撞7輛機車，事故造成蔡男多處骨折、擦挫傷。警方到場之後，發現黃男神情恍惚，車上雖然未查獲違禁品，但經過唾液快篩之後呈現毒品陽性反應，當場將他逮捕。

駕駛肇事後精神恍惚 一查竟是毒駕 據了解，事發於前日下午4時許，黃男駕駛租賃的小轎車到板橋找朋友，但疑似對路況不熟，逆向開進板橋區溪頭街，未過多久，小轎車慢慢向左偏移，直接撞上站在路邊的機車，蔡姓騎士當場被撞飛倒地後在地上翻滾一圈，沒想到小轎車未停下，又繼續往前推撞7輛機車。警方獲報趕抵現場時，發現蔡男有多處骨折、擦挫傷，所幸意識清楚，緊急送往醫院救治後已無生命危險。

黃男毒駕肇事撞擊多輛機車。（圖／TVBS）

警方現場調查時，發現黃男無照駕駛，雖然沒有酒駕，但其精神狀態不佳，立即施以唾液快篩檢測，結果呈現毒品陽性反應，偵詢時黃男供稱不熟路況、誤踩油門才肇事，但警方詢後仍依公共危險、過失傷害、《毒品危害防制條例》送辦，另違規部分則依《道路交通管理處罰條例》將依法開罰15萬7500元。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

