新北男無照毒駕還拒檢！僵持30分鐘警強勢破窗逮人送辦

[Newtalk新聞] 新北市板橋區昨晚查獲一起毒品案，一名41歲的吳姓男子駕駛小客車行經雙十路二段與松柏街口，疑似吸毒精神恍惚，竟將車子直接停在馬路中，海山警分局文聖派出所巡邏警攔查，不料吳男遲遲不肯下車，警方無奈破窗逮人，查出吳男無照還持有喪屍煙彈。

海山分局指出，員警昨日晚間執行巡邏勤務，發現一輛小客車違停路中導致後方車流堵塞，上前攔查卻見駕駛吳男遲遲不肯熄火下車，也不願交出證件，雙方僵持30分鐘後，警方無奈持警棍破窗，將吳男拖出以現行犯逮捕。

員警從吳男車上搜出喪屍煙彈，疑似因邊開車邊吸食導致精神恍惚才會將車停在馬路中，同時發現吳男沒有駕照，並且駕駛車輛懸掛的車牌與車身不符，供稱是分別向2名友人借了汽車及車牌，而吳男本身有毒品、傷害及賭博等前科。

吳男被上銬逮捕後帶回派出所，經警詢後被依妨害公務、偽造文書、公共危險罪及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。另針對吳男使用他車牌照、無照駕駛、違規停車及不服稽查取締等違規開出2萬7500元罰單。

