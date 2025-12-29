新北男無照毒駕！辯看導航暴衝連撞7車 害路人骨折

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋前天（27日）傳出一起驚悚車禍，一名黃姓男子無照駕駛租賃轎車，行經溪頭街時，疑因路況不熟，看導航到一半，腳卻不慎踩到油門，車輛突然往前衝，撞上當時在路邊牽車的蔡姓男子，導致蔡男手臂骨折，更波及7部機車，轄區海山分局警方獲報到場，發現黃男精神狀況不佳，施以唾液毒品快篩試劑，發現呈毒品陽性反應，詢後依公共危險（毒駕）、過失傷害、毒品等罪嫌移送法辦，另無照、逆向行駛、毒駕部分也將予以開罰。

據了解，30歲黃姓男子過去有毒品前科，目前從事服務業，前天（27日）下午4時許，駕駛女友向租車公司租來的轎車無照上路，行經板橋區溪頭街時，卻疑因路況不熟逆向行駛，後續分心看導航時，腳不小心踩到油門，導致車輛往前衝，當場撞上當時正在路邊牽車的蔡姓男子，隨後波及路邊7部機車。

7部車無辜受波及。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場，發現蔡男左手臂骨折、左肩、左手肘、左膝擦傷，所幸送醫後並無生命危險，而警方對黃男實施酒測，測得酒測值為0，但發現他精神狀態不佳，對他施以唾液毒品快篩試劑，發現呈毒品陽性反應，當場將他逮捕。

詢後除依公共危險（毒駕）、過失傷害、毒品等罪嫌移送法辦外，警方針對黃男無照駕駛、逆向行駛、毒駕等違規行為，依《道路交通管理處罰條例》開罰，加總最高將吃上新台幣15萬7500元罰鍰。

