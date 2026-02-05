新北男用「頭」性騷關東煮闆娘 挨告下場出爐

法官判許男拘役30日。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一名許姓男子，去年6月間，在夜市內一間賣關東煮的攤位上休息時，趁女老闆娘煮東西來不及抗拒之際，將頭靠在對方背上，氣的女老闆娘提告性騷，新北地院審理時，認為許男未能控制一己私慾做出性騷行為，考量他坦承犯行，因此依性騷擾罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決指出，許姓男子與該名關東煮攤老闆娘是夜市攤位攤主與顧客的關係，去年6月24日深夜10時許，許男坐在關東煮攤內的椅子上休息時，卻趁老闆娘煮東西來不及抗拒的機會，將頭靠在老闆娘背部，以此方式性騷擾得逞。

新北地院審理時，認為許男未能控制一己私慾，趁老闆娘不及抗拒之際性騷，顯然欠缺尊重他人身體自主權利的觀念，更造成對方心理傷害，所為實有不該，考量他坦承犯行，因此依性騷擾罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元。

