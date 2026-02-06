新北男當街起乩？揮「月斧」把玩嚇壞路人 下場進警局

王男（右）持月斧把玩。（圖／翻攝畫面）





真是無言！新北市一名王姓男子昨天（5日）晚間，與友人將車輛停在智樂路上，突然興起便從車內拿出乩童「五寶」之一的月斧出來揮舞，往來車輛與民眾看見，連忙打電話報警，而轄區警方獲報迅速到場，詢問王男事發經過後，儘管他只是在路邊把玩，並無傷人意圖，但仍被帶回偵訊，並依《社會秩序維護法》移請新北地院裁處。

據了解，海山分局昨天（5日）晚間9時許接獲民眾報案指出，智樂路上有一名男子持斧頭把玩，請警方到場協助，警方獲報後，隨即派遣線上警力趕赴現場釐清事發經過。

廣告 廣告

監視器錄下警方到場盤查畫面。（圖／翻攝畫面）

警方抵達現場時，見到22歲王姓男子與友人將車輛停在路邊嬉戲，詢問眾人是否有持刀後，王男這才坦承有持乩童降乩時使用的五種法器之一月斧，當下指示與友人在現場把玩。

儘管王男並無傷人意圖，只是與友人嬉戲，但無故拿出具危險性的月斧，仍被警方帶回偵訊，詢後依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者」移請新北地院簡易庭裁處，將面臨3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

王男當街拿出月斧把玩。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北女懷胎9月離奇自撞亡 父親、丈夫神色哀戚認屍

長照悲歌法官也不捨！新莊翁推病妻墜14樓亡 判決出爐

新北男追撞環保局公務車送醫不治 2清潔員遭波及重傷

