新北男疑抓螃蟹違規穿越馬路返家 騎士閃不過猛撞1死1重傷

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新北市樹林區大漢溪堤外便道，昨天（26日）晚間6時許，發生1起交通事故，1輛機車與行人發生碰撞，騎士傷重不治，行人命危。樹林分局警方獲報後立即派遣轄區派出所及交通分隊警力趕赴現場，並同步進行交通疏導與事故處置，避免發生二次事故。由於當時行人拿著捕蟹籠過馬路，不排除是到大漢溪畔捕蟹，一時貪圖方便過馬路所致，詳細肇事原因仍待警方後續調查釐清。

現場發現捕蟹籠。（圖／翻攝畫面）

據了解，事故發生時35歲莊姓男子騎車行經該處時，51歲賴姓男子拿著蟹籠突然從路邊竄出，導致莊男煞車不及撞上，2人雙雙噴飛重摔在地，2人經緊急送往醫院救治，莊男經搶救後傷重不治，至於賴男則是經送醫搶救後，目前在加護病房觀察當中。

廣告 廣告

由於當時賴男是拿著捕蟹籠過馬路，不排除是他到大漢溪畔捕蟹後，準備返家時，一時貪圖方便違規穿越馬路所致，確切車禍事故發生原因，仍待警方後續調查釐清。

更多三立新聞網報導

獨家／江湖大嫂「漢嫂」開車路不熟 衝進金山磺港漁港內意外殞命

新北遭安置1歲童頭、臉瘀青 社工謊稱蚊子叮 家防中心：對照顧者已提告

新北男洗衣一時興起 自助洗衣店內DIY全都錄

普發現金拚輸贏！警抄賭場驚見「獨臂賭神」 車禍斷手癮難戒

