新北男疑溪邊抓螃蟹違規穿馬路！ 騎士煞不住撞上殞命

現場發現捕蟹籠。（圖／翻攝畫面）





新北市樹林昨天（26日）晚間傳出死亡車禍！一名莊姓機車騎士行經大漢溪堤外便道時，不慎撞上一名違規穿越馬路的賴姓男子，2人雙雙噴飛重摔在地，莊男當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，至於賴男則仍在加護病房急救中，由於當時賴男拿著捕蟹籠過馬路，不排除是到大漢溪畔捕蟹，一時貪圖方便過馬路所致，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

據了解，這起車禍發生在昨天（26日）晚間6時許，35歲莊姓男子騎乘機車沿著大漢溪堤外便道，由樹林往鶯歌方向行駛，未料，51歲賴姓男子突然從路邊竄出，導致莊男煞車不及撞上，2人雙雙噴飛重摔在地。

新北市消防局獲報到場時，發現莊男口鼻都有鮮血，已無生命跡象，送往亞東醫院搶救後仍宣告不治，至於賴男則是經送醫搶救後，目前在加護病房觀察當中。

由於當時賴男拿著捕蟹籠過馬路，不排除是他到大漢溪畔捕蟹，晚間要收拾裝備返家時，一時貪圖方便違規穿越馬路所致，確切車禍事故發生原因，仍待進一步釐清。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

