新北男相約談判自帶利器 反遭捅一刀鮮血狂流

瑞芳鄰居砍人，警方已抓到嫌犯。（圖／東森新聞）





25日早上7點多，新北市瑞芳區有三名男子相約談判，過程中起衝突，其中一名林姓男子，腹部遭刀械刺傷流血，急忙請其他住戶幫忙報案。警方調閱監視器，將動手的嫌犯查緝到案，不過嫌犯聲稱，刀子是林姓男子帶來的，爭執過程發生推擠，對方才會被刺傷。

天空中下著大雨，這時一名黑衣男子一拐一拐走在大街，原來他腹部遭人刺了一刀，忍著傷痛請其他民眾幫忙報案，隨後便走到房屋旁的台階等待警消到來。員警獲報來到事發地點，拉起封鎖線趕緊拍照採證，附近鄰居看到警察都來了，嚇了一跳。

附近鄰居：「警察就問他你人怎麼了，他就說被人捅一刀，救護車幫他急救的時候，把他衣服撕破這邊有血。」

事發就在25日早上7點多，新北市瑞芳區有三名男子疑似毒品糾紛相約談判，但過程中疑似起衝突，其中一名38歲林姓男子，腹部遭人持刀器刺傷流血，而動手的嫌犯早已逃離現場。

附近鄰居：「他這個有些是外來的，有時候停在車棚，人家出不去，你也不留個電話，他們看起來一副凶神惡煞。」

根據了解，這附近有許多人涉及毒品案件，居民都不敢靠近。而警方初步調查，林姓男子為列管的毒品人口，過去曾涉及多起妨害秩序案件，案發當時疑似與當地另一名毒品人口發生爭執，到底是毒品還是金錢糾紛，警方將持續釐清案情。

