新北男網喊「戰術恐攻可交流」 涉恐嚇公眾8萬交保

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）新北市34歲黃姓男子25日在社群貼文「張文祭奠」，內容提及「想發動戰術恐攻可以交流」，遭屏東里港警方網路巡邏發現；屏檢今天訊後以涉恐嚇公眾罪嫌，諭知8萬交保。

屏檢今天發布新聞稿表示，黃男25日在位於新北市租屋處，透過Threads社群平台發表標題為「張文祭奠」，內容含有「孤狼不止，張文不死」、「希望下一個快要變孤狼的弟兄可以跟我私訊或留言，哥非常好相處，想發動戰術恐攻也可以跟我交流」等文字訊息。

廣告 廣告

屏東縣警察局里港分局網路巡邏，發現此篇貼文，報請屏東地檢署指揮偵辦，28日拘提黃男到案。

屏檢表示，檢察官今天訊問後，認黃男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，諭知被告交保新台幣8萬元，定期向指定派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾言論；同時呼籲民眾，不發送、不轉傳未經查證訊息，共同守護社會秩序與安寧、遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。（編輯：陳仁華）1141229