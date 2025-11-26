新北男網戀15歲少女 帶回家性侵8次還「偷拍性愛片」慘了

張姓男子因與未滿16歲的女友A女，於11年5月31日至8月8日間在汽車旅館及住處共發生8次性行為

新北市23歲張姓男子4年前間透過交友軟體認識年僅15歲的少女小萍（化名），交往期間連續8次強制性侵得逞，更兩度持手機偷拍性愛影片。士林地檢署偵查終結，依《刑法》對14歲以上未滿16歲女子性交罪、《兒少性剝削防制條例》起訴。

起訴書指出，張男2021年3月結識仍在就讀國中的小萍，兩人發展成情侶關係。2021年4月至12月期間，張男在新北市八里區的住處，以平均每月1次的頻率，違反小萍的意願，強迫其發生8次性行為。

小萍16歲之後，張男又在2021年12月至隔年6月間與小萍的兩次性行為過程中，無故持手機進行偷拍，錄製兩段性愛影。

案經小萍提告後曝光。檢方認定，張男對小萍的性交行為雖屬接續犯，但與偷拍性影像的行為犯意及時間皆不同，因此建請法院應對張男的兩項重罪分別依《刑法》對於14歲以上未滿16歲性交罪、《兒童及少年性剝削防制條例》第36條拍攝少年性影像罪」論罰。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



