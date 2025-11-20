新北男縱火害情侶1死1重傷「男扮女裝」投案 殺人罪判8年

曾姓縱火犯男扮女裝報案。翻攝畫面

新北市新莊區去年10月發生一起縱火致死案件，24歲曾姓男子凌晨在租屋處點燃隔簾，引發大量濃煙，造成同層吳姓女子喪命、另名吳姓男租客吸入性傷害，最後帶著布偶貓逃命、身著女裝向警方報案。案件由國民法官參與審理，新北地院今（20）日下午宣判，曾男依殺人罪判刑8年。

曾姓男子自稱「心情不好才燒窗簾」。翻攝畫面

判決指出，曾男去年10月2日凌晨2時50分許，在新莊民本街分租套房內，以打火機點燃自家隔簾，火勢蔓延至周邊大量易燃物，雖未燒毀房屋結構，但濃煙迅速竄出，使隔壁套房的吳姓女租客一氧化碳中毒併吸入性燒灼傷，最終因呼吸衰竭身亡；其男友同樣中毒，所幸送醫後保住性命。

法院認為，租屋處空間狹小、易燃物眾多，且曾男曾因在同址放火遭判刑，當時已親眼目睹火勢延燒，理應相當明確知道點火高風險性。此次他未做任何防範，也未準備滅火設備，主觀上對火勢延燒與造成危害「有容任其發生的不確定故意」。加上犯案時間在凌晨，鄰居熟睡難逃生，曾男也可預見這會導致死亡，卻仍選擇點火並未事先示警，最終釀成一死一傷。

檢方原以傷害致死、傷害罪起訴，法院認基礎事實一致，改適用放火未遂及殺人罪；放火行為因未燒毀房屋重要結構，故屬未遂。案發後，曾男變裝前往派出所報案、坦承縱火，法院認其符合自首要件，對刑度予以減輕。

量刑時，國民法官庭綜合考量曾男具有不確定故意、造成重大死傷，智識程度低於一般人、成長環境困難、支援系統薄弱，過去也有多項公共危險、恐嚇等前科；犯後雖曾按鄰居門鈴提醒逃生，但未負賠償責任，精神鑑定亦指出再犯風險非低。審酌檢察官求刑、辯護人意見、被害人家屬與告訴人陳述後，量處有期徒刑8年。



