新北男縱火燒窗簾致鄰居1死1傷 國民參審判8年

（中央社記者曹亞沿新北20日電）曾男去年10月在新北新莊區屋內燃燒窗簾，致鄰居1死1傷。案經新北地院國民法參審，審酌曾男放火後有按鄰居門鈴提醒，且主動投案符合自首要件，今天依殺人罪判有期徒刑8年。

曾男去年10月2日凌晨2時許，在新北市新莊區租屋處，以打火機點燃房內窗簾，火勢迅速蔓延至周邊物品及建物，導致隔壁鄰居1男1女一氧化碳中毒，男子送醫後獲救，女子則呼吸衰竭死亡。新北地檢署依殺人等罪起訴曾男。

廣告 廣告

全案經新北地方法院6位國民法官及3位職業法官共同審理，今天宣判。

判決指出，事發房屋為分租套房，上方有木頭天花板，附近又有衣服、床墊等易燃物，曾男應可預見火勢將延燒至旁邊建物。且曾男放火時間為凌晨2時許，為一般人熟睡時間，卻在點火前未事先向鄰居示警或進行任何滅火準備，認定曾男對於可能造成他人死亡結果有「容任其發生之不確定故意」。

法官考量，曾男智識程度較一般人低下，過去曾有恐嚇取財、妨害秘密、公共危險等經法院判決確定犯行，又審酌曾男犯罪後有按鄰居門鈴，讓鄰居及時撥打119前來滅火，且於犯後主動前往派出所坦承為放火者，符合自首要件，予以減輕其刑。

法官指出，曾男與鄰居無仇怨，卻侵害他人生命，造成其家屬難以抹滅痛苦，且精神鑑定報告認曾男再犯風險非低，綜合衡量後依殺人罪判處曾男有期徒刑8年。可上訴。（編輯：林恕暉）1141120