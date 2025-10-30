新北男自撞分隔島後翻車 一查「駕照已註銷」下場慘了

即時中心／廖予瑄報導

今（30）晚新北市三鶯大橋上，有一名被註銷駕照的69歲倪姓男子，不明原因，開車自撞分隔島後翻覆，造成他與乘客張姓女子受傷，但幸好2人意識清楚，均沒有生命危險，並送醫救治。據了解，倪男酒測值為0，但他被註銷駕照還開車，將依「道路交通管理處罰條例」，處6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

據了解，倪男今晚約7時21分時，駕駛自小客車，從環河路上三鶯大橋往三峽方向行駛，卻不明原因自撞分隔島，並造成車輛翻覆。

倪男自撞後翻車。（圖／民視新聞翻攝）





車禍發生後，倪男肢體擦挫傷及胸痛；乘客張女肢體擦挫傷、胸痛及頸椎疼痛，幸好兩人均意識清楚，沒有生命危險，並經由救護人員送往聖保祿醫院救治。

沒想到，警方到場處理時，發現倪男雖然沒有酒駕，但他的駕照早就被註銷；因此後續將依「道交條例」第21條1項4款，處倪男6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止他開車。

