新北男致電爆粗口 不構成恐嚇罪

新北市某公司發生離職糾紛，員工的友人卻在通話中以「X你娘」等粗俗語謾罵負責人。檢方認為，雖言語不當，惟欠缺具體加害表示與威脅意圖，難以符合法條要件，最終不起訴。（本報資料照片）

粘姓男子因離職問題，今年3月夥同江姓友人前往新北市公司內咆哮，又前往台北市工作處所欲尋找陳姓負責人未果，江男透過電話以「X你娘」等粗俗語謾罵負責人，粘男則向員工詢問負責人住家地址，致其心生畏懼。檢方認為，江男雖言語不當，惟欠缺具體加害表示與威脅意圖，難以構成法條要件，最終恐嚇罪不起訴。

不起訴書指出，粘男與江姓友人今年3月28日午後，前往新北市公司欲辦理離職程序，但負責人並未在公司，先在公司內咆哮，又轉往北市工作處所欲尋找陳姓負責人未果。

江男通話中情緒激動，爆出「X你娘」等字眼，粘男則詢問其他員工陳姓負責人的住址，陳男主張感到威脅與不安，向警方報案。檢方調閱報案紀錄、通聯與證人筆錄後指出，通話確有粗俗語句，但未見「以加害生命、身體、自由、名譽或財產」為內容的具體威脅。

此外，通話中的「X你娘」等字眼，雖極不妥當、社會觀感不佳，對當事人亦具侮辱感受，但未伴隨具體加害內容，難以認定構成恐嚇罪。檢察官認為罪證不足，將江男處分不起訴。

陳姓負責人指出，江男並非其員工亦無法代表前員工，竟可到公司咆哮，還透過電話謾罵粗鄙言詞，無法認同檢方不起訴處分，將繼續透過法律捍衛自身權益。

律師林富貴指出，員工友人以電話方式辱罵不雅字眼，並非在「共見共聞」的情境下，難以達到公然侮辱的要件，若當時通話過程中，是開啟擴音狀態，又有3名員工也聽聞，才符合「公然」要件。再者，恐嚇需使對方心生恐懼，該案為偶發行為，僅客觀認定其為人格低劣，使用粗鄙言詞。

林富貴建議，依據罪刑法定原則，在《刑法》上難達成公然侮辱及恐嚇要件，但可透過《民法》侵權行為，因故意或過失，不法侵害他人權利者，要求對方損害賠償，但損害賠償需量化，可要求對方道歉，如登報等方式。