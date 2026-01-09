新北男衝加油站"淋油點火"2人燒傷 一度攻擊消防員遭壓制

社會中心／綜合報導

新北市板橋區，週五傍晚，一名林姓男子趁著加油站員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著點火自焚，嚇壞許多要加油的民眾，甚至還有人因此遭火勢波及，造成二度傷燙傷，火勢撲滅後，這名男子還一度想攻擊消防員，最後被壓制在地。





目擊民眾：「啊啊著火了啦旁邊，他著火了啦。」

汽車加油區，突然竄出一團火球，現場瞬間濃煙密布，嚇得一旁機車騎士，紛紛逃離，沒想到，竟然是有人點火自焚。

目擊民眾說：「快點我要走好可怕。」

廣告 廣告

員工見狀，趕緊拿出滅火器，還有人脫外套幫忙滅火，但這名男子上衣全被燒毀，裸著上半身，繼續到處晃，甚至一度攻擊消防員。





新北男衝加油站「淋油點火」2人燒傷 還一度攻擊消防員遭壓制

現場拉起封鎖線（圖／民視新聞）





目擊民眾說：「他還沒有點火那時候，他站在收銀台外面那時候，感覺就是神色很奇怪，點火之後，加油站員就是有把火撲滅，然後他就是一直，持續在我車子附近遊走，但我不敢靠近。」

男子最後被壓制在地，警方也隨即到場，事發在新北市板橋民族路一間加油站，週五傍晚，發生有男子自焚，過程中，還有人因此受傷。

新北男衝加油站「淋油點火」2人燒傷 還一度攻擊消防員遭壓制

消防人員將傷者送醫。（圖／民視新聞）





一名30多歲的林姓男子，趁加油站員工不注意，拿起油槍朝身上淋汽油，再點燃手中打火機，瞬間引發火勢，林姓男子隨後還撲向，一旁正在加油的曾姓保全，導致兩人都二度燒燙傷，幸好送醫急救後，都沒有大礙。

新北市海山派出所副所長蕭元傑說：「初步了解，係民眾林男至加油站，將汽油淋在身上，點燃手中之打火機，員警到場後，將林男及曾男協助送醫，兩人意識清楚，後續將深入調查，林男犯案動機。」

週五下班時間，突然發生意外，引發一場虛驚，後續警方也將深入調查，林姓男子的犯案動機。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：新北男衝加油站「淋油點火」2人燒傷 還一度攻擊消防員遭壓制

更多民視新聞報導

嘉義「38 CUP爆乳賣淫女團」被抄！脫衣陪酒、性交易樣樣來

媒體爆搜尋F-16飛官位置出錯、延誤救援？海巡署回應了

營養午餐「KMT喊中央付錢」 他批亂修財劃法：先做1事！

