新北男警大玩校園Play！約砲9同志還拍片上傳X 遭記一大過處分

新北市政府警察局永和分局一名羅姓男警日前陸續約了9名同志前往北市某學校發生性行為，甚至將過程上傳社群供網友瀏覽，遭眼尖網友認出校園背景，促使校方報警處理。北市警循線追捕該名男警，並在昨（18）日晚間依妨害風化等罪嫌送辦，檢方複訊後諭令該警員10萬元交保。對此，永和分局也對該男警核予一大過處分，並提列教育輔導加強考核。

新北市政府警察局永和分局一名羅姓男警日前陸續約了9名同志前往北市某學校發生性行為，甚至將過程上傳社群供網友瀏覽。（圖／翻攝自Google地圖）

據了解，永和分局43歲羅姓警員畢業於97年特考班，曾因辦案有功而獲「忠勤忠義楷模」獎；他在今年間陸續約了9名同志前往學校發生性行為，並錄下性愛片段上傳至社群平台X，儘管影片人物皆未露臉，但仍被民眾認出校園背景，促使校方報警處理；校方則擔心校譽受損，隨即向轄區警方報案。

檢方獲報後追查該X帳號，發現帳號擁有者確實為該警員，遂在昨日以涉嫌《刑法》妨害風化罪中的公然猥褻、散布猥褻物品等罪嫌將該名警員約談到案，檢方將持續追查性愛片當中的9名男子身分，確認受否有涉及妨害性自主以及未成年等問題。

同時，永和分局表示，將全力配合地檢署調查，並懲處該名羅姓警員核予一大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責。



◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

