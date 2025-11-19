新北男警校園與9同志約砲！上傳激戰片檢方不忍了

社會中心／張予柔報導



新北市一名L姓警員涉嫌和同志約砲，不僅在校園內發生性行為，還將性愛影片上傳到社群平台供人觀看，影片中雖沒有露出人物正臉，但有眼尖民眾發現背景竟是台北市某校園，校方為了避免校譽受損而趕緊報案。台北市警局大安分局追查後發現帳號持有人竟是友軍，報請台北地檢署指揮偵辦，檢察官於18日晚間依妨害風化罪諭令L警交保10萬元。









L姓警員多次在校園內與同志發生性行為，並拍攝影片上傳至社群平台。（示意圖，非該所學校／翻攝自Unsplash）

根據《ETtoday》報導，L姓警員外型幹練，過去曾因辦案有功獲獎，卻疑似對民眾可自由進出的校園情有獨鍾。據調查，他今年間已在校園內與多名同志發生性行為，數量高達9人，事後將性愛影片分段上傳至自己的社群帳號供人瀏覽。雖然影片中人物面部未曝光，但校園場景立刻被人認出。

L姓警員被依妨害風化罪章中的公然猥褻、散布猥褻物品罪約談，最後以10萬元交保。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

檢警調查指出，確認L警就是X帳號持有人，18日以他行為涉及《刑法》妨害風化罪章中的公然猥褻、散布猥褻物品罪約談到案。偵辦人員將進一步確認影片中出現的9名男子身分，釐清是否有未成年或其他涉及妨害性自主等不法。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

