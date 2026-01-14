新北男買300萬虛擬幣 識破詐團伎倆遭勒頸扭打釀自撞3嫌落網1在逃

記者莊淇鈞／新北報導

詐團車輛撞騎樓梁柱並撞斷號誌牌。（圖／翻攝畫面）

新北市新店區1名33歲莊姓男子，日前誤信詐騙集團假投資，雙方於昨天（13日）下午，相約至捷運七張站前面交300萬投資款項，當莊男上車準備交付時，發現車上2人言行怪異，欲下車時被後座的車手勒住頸部，扭打過程中，導致車輛失控自撞，詐團成員棄車逃逸，經警方積極追緝後，昨天深夜在中和逮捕陸姓車手、曾姓監控手以及劉姓監控手，目前仍有1名車手在逃。

警方逮捕詐團成員。（圖／翻攝畫面）

據了解，新店警方今天下午2時許接獲報案，新店區北新路二段發生車禍事故。警員趕抵現場發現駕駛已離開現場，僅剩莊男在場，經查莊男日前加入假投資詐騙群組，與對方相約昨天下午2時，在新店區北新路二段七張捷運站前面交300萬元。

莊男依約到場後，上了對方的車準備面交200萬，但過程中驚覺遭詐騙，表示不願交易要下車時，被後座的詐團成員勒住頸部發生肢體衝突，開車車手疑分心不慎自撞路邊騎樓梁柱，2名詐團成員見事跡敗露立即棄車逃逸，莊男驚險保住300萬積蓄。

警方獲報後展開調查，循線到中和逮捕車手22歲陸男、負責租車的監控手25歲曾男，以及負責開車接應的監控手30歲劉男，至於從後座勒住莊姓被害人頸部的車手則仍在逃，警方已鎖定身分積極查緝中，全案將朝傷害、詐欺等罪嫌偵辦。

不良行為，請勿模仿！

