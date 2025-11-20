新北男路口大迴轉擊落土城警！目擊騎士看傻眼 畫面曝光

民眾行車紀錄器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





新北市土城分局清水派出所張姓警員，昨天（19日）上午處理交通事故，正要返回派出所途中，行經金城路二段、明德路口時，卻有一部轎車，未注意車前狀況就直接迴轉，當場撞上張員，導致張員當場被撞飛，所幸僅多處擦挫傷並無大礙，分局長陳建龍得知後，也連忙趕赴派出所慰問，確切車禍原因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在昨天（19日）上午8時許，清水派出所28歲張姓警員與另名同仁，處理完車禍事故，騎乘警用機車要返回派出所途中，行經金城路二段、明德路口時，與2警員同方向的49歲陳姓男子，駕車未注意車前狀況就在路口迴轉，當場撞飛張員。

張員遭撞飛倒地。（圖／翻攝畫面）

透過監視器可見，張員遭撞飛後，警用機車上的物品散落一地，附近停等紅燈的民眾也全都看傻眼，所幸張員僅受到肢體擦挫傷，經送醫治療後並無生命危險，確切車禍原因仍待釐清。

土城分局長陳建龍聞訊也立即奔赴派出所慰問張員，警方也呼籲民眾，用路人應遵守交通標誌標線並謹慎操作車輛，以確保自己與其他用路人安全。

土城分局長陳建龍聞訊趕赴派出所慰問張員。（圖／翻攝畫面）

