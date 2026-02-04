新北男追撞害台1高架塞翻！毒品快篩呈陽性 堅稱吃藥嗜睡才追撞

警方到場釐清車禍原因，並協助事故排除，盡速恢復交通。（圖／翻攝畫面）





新北市三重台1高架橋昨天（3日）晚間發生追撞事故，讓車流塞翻了，而經事後追查，肇事的許姓男子，不僅無照追撞前方貨車，害前方許姓駕駛及林姓乘客受傷外，經毒品快篩試劑檢測後，發現呈現「喪屍毒品」依托咪酯、安非他命陽性反應，儘管他堅稱並未施用毒品，只有服用藥物導致嗜睡才會肇事，但警方仍將他依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，有毒品前科的22歲許姓男子，昨天（3日）晚間8時許，駕車沿著三重區台1高架橋往新莊方向行駛，行駛到4公里處時，卻不明原因追撞前方由48歲許姓男子所駕駛的小貨車，導致許男與車上37歲林姓乘客手腳擦挫傷，所幸送醫後並無大礙，但這起車禍也造成台1高架橋車流嚴重回堵。

而轄區三重警方獲報迅速到場排除事故，對雙方實施酒測，發現酒測值均為0，後續經許男同意，對他實施毒品唾液快篩時，竟發現呈現「喪屍毒品」依托咪酯、安非他命陽性反應，當場將他帶回偵訊。

許男堅稱自己並未施用毒品，是服用藥物嗜睡才會不慎追撞，但警方仍對他採尿送驗並依公共危險罪嫌移送法辦，另依《道路交通管理處罰條例》第21條開罰，至於確切車禍原因仍待釐清。

許男所駕駛的轎車。（圖／翻攝畫面）

