新北男追撞環保局公務車送醫不治 2清潔員遭波及重傷

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）





新北市三重傳出死亡車禍！一名楊姓機車騎士，行經環河南路、大同南路口時，不明原因追撞正在執行公務的環保局公務車，更波及2名正在執行路面清掃的清潔隊員，警、消獲報到場時，發現楊男已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治，至於2清潔員部分，1人右腿打石膏、肩膀擦挫傷，另一人顱內輕微出血、左腿骨折，仍在醫院救治中，由於楊姓騎士的車廂內尋獲藥袋，確切車禍事故原因仍待釐清。

據了解，60歲楊姓男子今天（5日）上午9時許，騎乘機車沿著三重環河南路往台北橋方向行駛，行經大同南路時，路邊正巧有環保局公務車正在執行路面清潔工作，64歲許姓女清潔員與52歲楊姓男清潔員走在車輛與路邊的空隙正在撿垃圾，未料，楊男卻不明原因突然從後方追撞2人，並撞上車輛，導致3人全都重摔在地。

新北市消防局獲報到場時，發現楊男已無生命跡象，送往北市馬偕醫院搶救後，仍於上午10時許宣告不治；楊姓清潔員則是右腿打石膏、右肩擦挫傷，至於許姓女清潔員則是顱內輕微出血、左腿骨折。

警方獲報到場，在楊姓死者車廂內發現藥袋，不排除為身體突發不適，才會發生車禍，至於確切車禍原因仍待後續進一步釐清。

新北市環保局則表示，三重區清潔隊在三重區環河南路執行分隔島清潔作業時，民眾騎乘機車自車輛右側與路緣的狹縫通過 ，撞擊資源回收車車尾右側後，再撞擊2位剛下車的隨車人員；機車騎士傷重不治，2名清潔隊員受傷，對於事故造成的人員傷亡，本局將持續關懷騎士家屬及受傷同仁並表達誠摯慰問之意，事故發生原因，已交由警方進一步釐清調查，環保局局將全力配合。

