新北男酒駕跑給警察追！連續違規慘吞19張罰單 罰金破29萬

新北市黃姓男子酒駕拒檢逃逸，警方成功截獲並以現行犯逮捕。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 新北市一名41歲黃姓男子昨日晚間酒駕上路，被三重分局巡邏員警盤查時，黃男先假意配合，隨後加速逃逸，雙方展開追逐，沿途不斷違規，7分鐘後便遭警方截獲，警方開出19張罰單，罰鍰總額高達29萬餘元。

新北市警局三重分局員警昨日晚間巡經大同南路與環河南路口，發現一輛自小客車行跡可疑、車身搖晃，隨即上前盤查，黃姓駕駛起初配合停下，卻在員警靠近後突然加速逃竄，試圖規避查緝。

員警立即通報攔截圍捕，雙方在三重展開追逐，沿途不斷蛇行、違規，直到黃男進入中正北路一處死巷成功攔下，警方隨即將黃姓駕駛壓制，確認身上及車上無違禁品，發現黃男酒測值為0.50mg/l明顯超標，依公共危險罪移送偵辦。

廣告 廣告

追逐過程中，黃姓男子共犯3件紅燈右轉、5件闖紅燈、1件轉彎未打方向燈、2件跨越雙黃線、3件遇停標字之交岔路口不依規定停讓、2件變換車道未打方向燈，還有1件任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道，再加上酒駕與拒檢逃逸，共19張罰單，累計罰金超過29萬元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

砰一聲地板都在震！忠孝復興後方機房爆炸黑煙狂冒 消防急馳救援無人傷

紐約飛桃園竟迫降日本？長榮證實安檢出包 傳2台客攜槍遭法辦