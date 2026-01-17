新北男離家失蹤一天 躺車內無呼吸心跳送醫不治

新北市發生一起死亡案，一名男子昨（16）晚被發現躺在車內無呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，經查男子疑因經濟因素心情鬱悶，前天離家後即失聯，確切死因仍待查。

新莊一名男子倒臥車內送醫不治。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊分局昨日傍晚6時許獲報，有民眾在新莊區中央路與福壽街口，發現一名男子躺在路邊停車格的轎車內，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，救護人員抵達時檢傷確認男子已無呼吸心跳，現場緊急處置後送往醫院搶救仍不治。

警方封鎖現場進行採證，初步排除外力介入，經查死者顏姓男子（42歲）近日債務纏身，前天（15）天上午跟家人說要出門散心，開車外出後即失聯，家人昨日也向警方報案協尋，未料找到人時卻是天人永隔，警方後續已報請地檢署相驗釐清死因。

廣告 廣告

警方呼籲，如民眾或親友近期情緒低落、壓力難以負荷，請務必尋求協助，可撥打1925安心專線（24小時）、1995生命線或1980張老師專線，讓專業人員陪伴度過難關。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

高雄老翁報案「兒子失蹤」！警在住家天井發現遺體 初判無外力介入

華盛頓洲海邊驚現人類駭骨 20年後基因鑑定...竟是落海失蹤前市長

北海道餐飲店「牆壁內驚現成年女屍」 49歲店主涉棄屍落網