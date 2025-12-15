新北男駕車持水彈槍沿路亂射！PO網炫耀 警方火速逮人

24歲蔡姓男子駕車持水彈槍攻擊路過人、車，還拍影片PO網炫耀。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 新北市八里區昨日發生一起危險駕駛行為，24歲蔡姓男子駕車行經八里區中華路、舊城路口，手持水彈槍伸出車窗沿途射擊路過人、車，副駕女乘客還錄影PO上社群平台炫耀，蘆洲警方執行網路巡邏，立即主動介入查處，全案將依涉嫌公共危險罪、違反《社會秩序維護法》及《道路交通管理處罰條例》偵辦。

警方指出，持槍危險駕駛行為發生在14日12時16分，新北市八里區中華路、舊城路口，24歲蔡姓男子持水彈槍對著窗外亂射，行徑相當危險，旁邊副駕駛座女子嘻笑拍攝，並將畫面公開上傳網路，署名「89公母猴 水槍彈隨機射路人」。

警方網路巡邏發現該影片後，初步辨識鎖定該汽車駕駛為24歲的蔡姓男子，昨日循線通知蔡男到案說明，已涉嫌公共危險罪、違反《社會秩序維護法》第65條第3款「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。

另外蔡男還違反《道路交通管理處罰條例》第43條「以其他危險方式駕車」，可處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。警方強調，對於此類危害公眾安全及秩序的違法行為，將採零容忍態度，依法嚴辦，以維護社會安寧。

