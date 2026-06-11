新北男騎女友車載嫩妹！毒駕追撞女騎士害骨折 警搜出喪屍煙彈送辦

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記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區中正路與圓通路口，昨天（10日）晚上9時許，1名31歲陳姓男子騎著女友的機車載著25歲的詹姓女友人行經，不明原因突然追撞前方停等紅燈30歲的彭姓女騎士，造成2車3人通通重摔在地，彭女送醫後鎖骨骨折、左手腳多處擦挫傷，陳男及詹女也全身多處擦挫傷，警方獲報到場時，發現陳男精神恍惚，經毒測後確認陳男毒駕，附帶搜索還發現喪屍毒品，陳男被帶回警所，經警詢後被依公共危險、毒品罪嫌移送法辦，機車則依規定移置保管車輛。

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警方查獲陳男持有的喪屍毒品。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳姓男子昨天晚間9時許，騎乘女友名下的機車，載著友人詹女（非女友），沿著新北市中和區中正路慢車道往板橋方向行駛，行經圓通路口時不明原因追撞前方停等紅燈的機車，造成2車3人通通重摔在地，導致騎士彭女左側鎖骨骨折及左手、左腳多處擦挫傷，陳男及詹女雖身體也有多處擦挫傷，但未送醫。

陳男被驗出有吸食喪屍毒品。（圖／翻攝畫面）

警方獲報到場，陳男及彭2人經酒測後確認未酒駕，但陳男看起來精神恍惚，警方懷疑陳男疑因施用毒品致精神狀態受影響，且未注意車前狀況，自後方追撞彭女。陳男經警方實施毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，並查獲電子菸主機1支、依托咪酯煙彈1顆，當場將其逮捕。

警方逮捕陳男。（圖／翻攝畫面）

陳男經警詢後被依公共危險罪及毒品危害防制條例移送法辦，另外毒駕行為，也將依《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款及第35條第9項規定製單舉發並扣留車牌、查扣其車輛。

不良行為，請勿模仿！

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