新北男「混吸毒品」毒駕蛇行 遭警攔查搜出毒品連開8罰單

新北市三峽區4日凌晨發生毒駕案件，36歲男子吸食喪屍煙彈駕車蛇行遭警攔查，查獲毒品並依法開罰。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區4日凌晨1時21分，警方在中正路一段與大同路口發現一輛廂型車行駛異常，頻繁蛇行、任意變換車道，遂上前攔查。36歲張姓男子下車時神情恍惚，且未將車輛停妥，甚至沒將車停好險釀事故，警方對他進行酒測及毒測，呈現安非他命及依托咪酯陽性反應。

張男自知難逃，主動交出1顆俗稱「喪屍煙彈」的毒品，警方進行附帶搜索後，另查獲煙彈2顆、菸桿1支，以及安非他命夾鏈袋3包；經初篩檢測，煙彈均呈依托咪酯陽性，夾鏈袋呈安非他命陽性，顯示其涉混合施用毒品。

警方表示，全案將依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦，另就毒駕與危險駕駛行為依法扣車，並開出危險駕駛蛇行、變換車道未打方向燈、任意跨越車道及駛出邊線等共8張罰單，最高可處罰鍰17萬2200元。

三峽分局呼籲，毒品不僅危害身心健康，更嚴重威脅用路人安全，請民眾切勿以身試法，遠離毒品、守護公共安全。

