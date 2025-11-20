新北當歸鴨店遭潑漆駕車衝撞暴力討債 檢起訴7人

（中央社記者曹亞沿新北20日電）新北某當歸鴨店老闆的兒子疑因債務糾紛，2間店面日前遭潑漆、駕車衝撞等方式暴力討債，家人個資也被公開在網路上。檢警循線查獲7人涉案，新北地檢署依恐嚇、毀損等罪起訴。

新北某當歸鴨店位於樹林、新莊的2間店面，今年8月先後遭人潑漆、駕車衝撞鐵捲門，警方循線追查逮捕多名嫌犯，移送新北地檢署偵辦。

根據起訴書，當歸鴨店少東鐘男與人有債務糾紛，陳男、蔡女透過通訊軟體群組，指示2名手下於今年8月4日深夜購買紅色油漆，再騎車先後前往樹林、新莊店面，在餐廳營業期間潑灑油漆，致食材、桌椅、餐具、電動門等都被油漆染紅，無法使用。

彭男、蔣男則受真實身分不明人士指示，於8月24日清晨4時許，開車前往新莊、樹林分店，在店家打烊期間，由彭男反覆倒車衝撞店家鐵捲門，造成鐵捲門凹陷、電動玻璃門碎裂，蔣男則坐在副駕錄影回報。

另有一名林男也與鐘男有債務糾紛，今年9月將鐘男及其家人的照片、社群帳號等個人資料公開發布在臉書上，並附上「爸媽把你藏得那麼好都不出來面對」等文字討債。

檢方10日偵查終結，依刑法恐嚇、毀損罪起訴陳男、蔡女與2名手下，以及彭男與蔣男等6人，林男則依違反個人資料保護法起訴。（編輯：林恕暉）1141120