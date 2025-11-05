新北登革熱現本土病例 市府啟動區塊防治加強孳清

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府衛生局於11月4日接獲通報，汐止區一名67歲女性確診登革熱；該名個案自10月29日起出現頭暈、發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，送醫檢驗後確診，目前症狀已緩解，同住的5名家人皆無症狀，經調查，個案潛伏期間無旅遊史，感染源仍待釐清。

圖／請民眾把握雨後空檔主動清除家戶內外積水容器避免養蚊，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊的密度。（新北市政府衛生局提供）

為防止疫情擴散，新北市副市長朱惕之今（5）日召開跨局處的應變會議，指示各局處督導業管場所加強環境孳清及民眾衛教宣導，汐止區及鄰近萬里、平溪、石碇區同步動員加強全區環境孳清；市府持續擴大疫調、健康監測，並規劃區塊防治計畫，隨時依疫情發展調整策略。

衛生局局長陳潤秋指出。市府已立即展開活動範圍內病媒蚊密度調查、環境孳生源清除及住家周圍50公尺逐戶孳清與預防性噴消；此外，新北市已出現登革熱本土案例，醫療院所應提高警覺，診間加強詢問病患活動史及群聚史，並踴躍向衛生局領取免費NS1快篩試劑，以利及早診斷並協助後續防治措施。

衛生局提醒，雖本週天氣轉涼，但白天氣溫仍適合病媒蚊活動，近期東北季風帶來連續降雨，更易造成積水孳生蚊蟲，民眾應把握雨後空檔清除家戶內外積水，落實「巡、倒、清、刷」，降低病媒蚊密度；若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，應立即就醫，並告知醫師近期活動或旅遊史。

