新北發布全國首本《AI走進教室》完整收錄26堂AI課程

時任鶯歌工商教師的亞東科技大學教授林木盛分享書法課程與 AI結合的成果。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天(8日)舉辦「AI課程實踐發表會」，發布全國第1本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄26篇來自不同專業群科的AI課程，透過教師、產業與大學共同設計，打造最貼近現場、由下而上的AI教學創新模式，展現新北2021年起推動AI融入技職教育的成果。

教育局長張明文表示，本次發表的彙編是新北教育「All in AI」的起點，由跨技職群科教師共同蒐集案例與教案，以「自發×行動×課程×創新」4大面向，產出具實務性的AI課程工具。

廣告 廣告

張明文強調，AI不只是趨勢，更是學生未來必備的學習能力，新北期待成為全國最會把AI放進教室的城市，明年將擴大培育AI種子教師與跨校社群，讓AI素養成為新北學生的共同語言。

泰山高中老師呂昇翰將AI原理導入電子丙級檢定實作，協助學生以AI判讀作品瑕疵，大幅降低過去由老師逐件檢查的工作量，學生也能隨時修正作品、安心練習，達到「教學減量、學習減壓」。讓學生知道AI如何運作，就能從害怕轉為好奇、從好奇走向創作。

亞東科技大學教授林木盛表示，在鶯歌工商任教期間，以生成式AI結合書法藝術的跨域課程，AI提供學生個別化鷹架，降低教師備課壓力，讓老師從知識傳遞者轉型為學習設計者，提升跨領域教學效能。

現場參與示範的泰山高中電子科2年級學生葛子翔說，原本覺得AI「遙不可及」，但透過實作與即時模型操作，反而更容易理解專業概念，未來技能檢定也能運用AI輔助，讓他更有信心應對考照挑戰。

泰山高中電子科2年級學生葛子翔分享AI輔助學習的成果。(記者賴筱桐攝)

新北市發布全國第一本《AI走進教室：2021-2025新北市AI課程實踐行動研究彙編》，完整收錄26篇來自不同專業群科的AI課程。(記者賴筱桐攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

2波冷空氣陸續報到「下探13度」 未來一週溫度1圖看懂

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

心臟醫學泰斗連文彬辭世享耆壽99歲 曾任李登輝御醫長達12年

高雄果嶺自然公園夯 部分遊客沒公德心待改善

