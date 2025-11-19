新北發布永續發展檢視報告 揭公私協力在地實踐

（中央社記者黃旭昇新北19日電）因應聯合國氣候變遷大會，新北環保局今天發布「2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告」，以「跨域合作」為主軸提出案例，永續夥伴也分享守護河川、環教、綠色行旅成果。

新北市政府環保局今天發布「2025年新北市永續發展目標地方自願檢視報告」（2025 VLR），市長侯友宜邀新店溪水環境巡守隊主任秘書江紫茵、「看見。齊柏林基金會」執行長萬冠麗等人，分享所推動的永續行動。

萬冠麗分享以「齊柏林空間」為起點，啟動綠色行旅，以影像喚醒城市永續意識，讓旅程的每一步都成為守護土地的行動；只要以更友善土地的方式走入台灣景點，就是綠色行旅。

她說，台東長濱鄉烏石鼻漁港以獨特的火成岩地形聞名，是當地重要的漁港和海洋生態、自然景觀區，基金會去年推出年度特展「韌島」以此為靈感，探討台灣海岸在變動環境下與自然共存的「韌性」，強調當地人順應自然的智慧。

萬冠麗接受中央社記者訪問表示，永續環境教育要從小扎根，基金會提供學童環境教育的機會，希望從孩子身上，看見影像成為改變環境的永續力量。

江紫茵說，結合在地居民與志工長期守護新店溪，共同推動河川巡檢與環境教育，讓市民親近水岸，重現河川之美。

環保局表示，本次報告以「跨域合作」為主軸，以區域治理思維編寫，以「基北北桃合作交流平台」呈現跨域案例。地方政府是氣候行動的關鍵推動者，永續行動從來不是單打獨鬥，透過公私部門協作，展現城市永續的在地實踐力量。（編輯：李錫璋）1141119