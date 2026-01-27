新北發布「馬祥厚運」春聯與福袋 傳遞新年祝福

記者林普天／新北報導

迎接2026年馬年到來，新北市長侯友宜今（27）日發布全新設計的「馬祥厚運」春聯，並同步亮相「馬上賺錢」新春福袋，向市民傳遞滿滿的新年祝福。

侯友宜表示，自上任以來始終以「安居樂業」作為施政核心，今年也第7度親自開筆，與百歲人瑞及市府團隊一同揮毫「安駒樂業」4字；「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，象徵市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民迎向安定、幸福的好日子。

新北市府秘書處長祝惠美說，市府即日起至2月26日在市府大廳規劃馬年主題布置，打造高達3公尺的「巨型絨毛元寶馬」，並採用可重複使用的木架燈箱，減少一次性材料使用，落實環保與永續理念。而燈箱設計融入野柳女王頭、平溪天燈、淡江大橋與即將啟用的第二行政大樓等城市元素，民眾只要手機掃描圖案即可連結專屬網站，認識新北在地特色並輕鬆規劃走春行程，邀請市民春節期間前來拍照打卡，共同迎接嶄新的一年。

今日同步亮相的「馬上賺錢」新春福袋一樣吸睛。福袋主視覺以旋轉木馬結合錢幣為設計核心，並特別設計成可轉動結構，象徵「轉錢就是賺錢」，呼應臺語中「馬錢」即「欲賺錢」的吉祥諧音，寓意新的一年財運流轉、生生不息。馬匹造型上更貼有10元硬幣，象徵「馬上有錢」，祝福市民在新年伊始就財氣到位、一路順行。

新北市長侯友宜發布全新設計的「馬祥厚運」春聯。(新北市政府提供)